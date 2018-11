Mädchen wird für Halloween-Kostüm als "erschöpfte Mutter" gefeiert

Heidi Klum gilt unumstritten als die "Queen of Halloween". Dieses Jahr waren sie und ihr Freund Tom Kaulitz auf der traditionellen Halloweenparty des deutschen Models als das grüne Oger-Paar Shrek und Fiona verkleidet (mehr dazu hier). Für ein realistischeres Kostüm zu Halloween entschied sich die 13-jährige Jillian Schnarch. Als eines von neun Kindern ist ihr bewusst, dass der Alltag ihrer Mutter oftmals stressig ist. Also verkleidete sie sich als ihre "erschöpfte Mutter". Das Kostüm bestand aus einem Starbucks-Kaffee in der einen Hand und einer Spielzeugpuppe in der anderen Hand. Eine weitere Puppe war um ihren Knöchel geschlungen. Ihre Augen umrandete Jillian mit dunkler Schminke.