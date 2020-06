LulzSec soll am 1. April zurückkehren

Nur ein Aprilscherz oder ernst zu nehmende Drohung? In einem neuen YouTube-Video wird jedenfalls behauptet, dass die Hacker-Gruppe LulzSec am 1. April seine Aktivitäten wieder aufnehmen will. "Es ist lächerlich zu glauben, dass ihr uns gestoppt habt, nur weil ihr sechs unserer Mitglieder festgenommen habt", sagt eine verfremdete Stimme in der Video-Botschaft." Wer oder was ab 1. April genau angegriffen werden soll, wird in dem Clip nicht näher spezifiziert, es heißt lediglich: "We are here for the lulz, the fame, the anarchy, and the people."