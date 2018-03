"Lighter is Better": Rassismus-Vorwürfe gegen Heineken

"Heller ist besser"

Den Satz empfinden viele in Kombination mit dem Spot als rassistisch. "Lighter is better" kann aus dem Englischen sowohl mit "leichter ist besser" als auch mit "heller ist besser" übersetzt werden. Weil mit der Werbung Diätbier der Marke beworben wird, ist naheliegend, dass man sich auf den Kaloriengehalt des Getränks bezieht. Mit "light" werden in den USA und Großbritannien kalorienreduzierte Speisen und Getränke beschrieben. Durch die seltsame Dramaturgie des Clips bekommt dieser aber eine schiefe Optik, so der Tenor der Kritiker.

Wie bento.de berichtet, war der US-Musiker Chance the Rapper einer der ersten, der via Social Media auf den zweifelhaften Spot aufmerksam machte. In seinem Tweet wirft er Heineken und anderen Marken vor, bewusst rassistische Botschaften in Werbungen zu platzieren, "um mehr Zuseher anzuziehen". Außerdem bezeichnet er den Clip als "furchtbar rassistisch". Mit seinem Posting löste der Rapper einen Shitstorm aus. Allein sein Beitrag wurde bisher über 30.000 Mal gelikt. Heineken zog den Werbespot daraufhin zurück. Ein Sprecher des Unternehmens äußerte sich im Interview mit Business Insider. Heineken habe immer darauf gesetzt, in seiner Werbung zu zeigen, dass "uns mehr vereint als uns trennt".