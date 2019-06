Kinder bekommen im Wiener Rathaus 40.000 Bücher geschenkt

Die besten Bücher des Jahres

Vier Neuerscheinungen wurden mit dem Österreichischen Kinder- und Jugendbuchpreis 2019 ausgezeichnet. Die Jury hatte aus allen Einreichungen herausragende Kinder- und Jugendliteratur ausgewählt, die nun mit einem Preis bedacht wurde.

Ausgezeichnet wurde Das Nacht-Tier von Jens Rassmus (Nilpferd im G & G Verlag 2018), Henrikes Dachgarten. Das Wunder auf der Krummen Sieben von Albert Wendt – mit Illustrationen von Linda Wolfsgruber (Verlag Jungbrunnen 2018), 17 Erkenntnisse über Leander Blum von Irmgard Kramer (Verlag Loewe 2018) und Ein bisschen wie du / A little like you (Verlag Zaglossus 2018) von Lilly Axster, Christine Aebi, Henrie Dennis und Jaray Fofana.