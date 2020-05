Hier werden Schüler zu Forschern

Mehr Autonomie in den Schulen, freies Lernen – was sich die Bildungsministerin wünscht, wird in der Lernwerkstatt Donaustadt schon länger umgesetzt. In der Inklusiven Mittelschule sind alle Kinder willkommen, auch jene mit besonderen Bedürfnissen. Hier findet offener Unterricht statt.

Besuch in der " Schachtelstunde ": Michelle steht vor einem Regal mit 182 Lernschachteln – die Themen reichen von Märchen über Verkehr bis hin zu Polargebieten. Sie entscheidet sich für die Malschachtel. Lehrerin Lisa Minnerop-Haeler erklärt, wie die Schachtelstunde funktioniert: "Die Kinder suchen sich ein Thema aus und arbeiten es selbst durch, entweder alleine, zu zweit oder zu dritt. Kinder, die Unterstützung brauchen, bekommen diese auch – wir sind in diesen Stunden immer doppelt besetzt."

Auch in Fächern wie Mathematik wechselt der Unterricht zwischen frontalen und offenen Stunden: Beim Thema Bruchrechnen gibt es eine Einführungsstunde, in der die Grundkenntnisse vermittelt werden. Dann folgen Stunden, bei denen anschaulich etwa mit Äpfeln gerechnet wird oder die Kinder Lerngemeinschaften bilden. Damit das funktioniert, bedarf es einer guten Zusammenarbeit zwischen AHS-, Sonderschul- und Hauptschullehrern. Dass diese in Teams arbeiten und autonom sind, ist ein wichtiger Grund für den gemeinsamen Erfolg, sagt Lehrerin Claudia Ovrutcki. "Wir haben Team-Sitzungen, in denen wir Projekte und den Unterricht planen. Da entscheiden wir auch, ob ein, zwei oder drei Lehrer für die Stunde nötig sind."

Beurteilt werden die Kinder nach einem besonderen System: Es gibt keine Ziffernnoten, dafür hat jedes Kind eine Mappe - den Kompass. Sie gibt den Eltern einen Überblick über die erreichten Kompetenzen ihres Kindes. Dazu gehört auch, dass sich die Kinder selbst einschätzen und abschätzen, was sie gut können und wo sie Aufholbedarf haben. "Wir blicken über den Tellerrand und schauen uns um, was anderemachen und suchen nach Innovationen", sagt Direktorinund erzählt von einem Besuch bei Margret Rasfeld, Direktorin der Evangelischen Gemeinschaftsschule Berlin Zentrum, die dort einige ungewöhnliche Bildungsinnovationen umgesetzt hat.