Leica zeigt Mittelformat- und Superzoom-Kamera

Die neue Profikamera der S-Serie mit Mittelformatsensor (30 x 44mm) arbeitet mit 37,5 Megapixel. Die Lichtempfindlichkeit liegt bei ISO 100 bis 1600. Maximal schießt die Kamera 1,5 Bilder pro Sekunde in voller Auflösung und RAW. So lassen sich aufgrund der zwei GB Buffer-Speicher bis zu 32 Bilder in Folge machen.

Leica hat ein Duales-Verschlusssystem integriert, woduch sich der Fotograf aussuchen kann, ob er den Verschlussmechanismus der Kamera, oder den des Objektivs (falls vorhanden) wählt. Gleichzeitig wurden eine Reihe neuer Optiken präsentiert, wie etwa ein Zoom und ein Tilt-Shift-Objektiv. Preise wurden noch keine bekannt gegeben.

M9-Nachfolger

Das Nachfolgemodell der Leica M9 soll Anfang 2013 erscheinen und hat einen 24-Megapixel-Vollformatsensor verbaut. Die Rangefinder-Kamera hat eine maximale Auflösung von 24 Megapixel und eine Lichtempfindlichkeit von ISO 100 bis 6.400.

Gleichzeitig wurde mit der M-E eine etwas günstigere Variante vorgestellt. Dieses Modell enthält mit 18 Megapixel einen geringer auflösenden Sensor und ein etwas kleineres Display. Preise wurden keine genannt, aber man kann davon ausgehen, dass die neue M9 rund 7.000 Euro und die M-E etwa 5.000 Euro kosten wird.