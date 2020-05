Duale Ausbildung wird international bewundert

Marina Ebner ist eine Ausnahme. Nachdem in Österreich die duale Ausbildung lange schlechtgeredet und die Matura als Nonplusultra gehandelt wurde, gehen immer weniger Jugendliche nach der Schule in die Lehre: Waren es im Jahr 1980 noch knapp 50 Prozent, sind es heute nicht einmal mehr 40. Die Demografie verschärft die Situation weiter, wie Michael Landertshammer, der Leiter der Bildungsabteilung der Wirtschaftskammer Österreich, ausführt: 1980 gab es 130.000 15-Jährige, 2013 sind es gerade noch 89.000.

Außerdem gibt es vor allem in Wien weniger Betriebe, die Lehrlinge ausbilden. Folge: Österreichs Betrieben gehen die gut ausgebildeten und weltweit geschätzten Facharbeiter aus. Diesen Mangel bestätigt auch eine Umfrage der WKO: Zwei von drei Betrieben bestätigen, dass sie ernste Probleme haben, Lehrlinge zu finden. Besonders schwer tut sich die Tourismus- und Freizeitbranche. Auch Gewerbe, Handwerk und Handel signalisieren Probleme. Während die Industrie weiterhin als attraktiver Arbeitgeber gilt. Was unter Umständen auch an der besseren Bezahlung liegt.

Dabei ist das duale Ausbildungssystem mittlerweile international hoch angesehen. Hatten Experten der OECD ( Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) jahrelang die niedrige Akademikerquote in Österreich bemängelt, so loben sie in ihrer aktuellen Studie Education at a Glance ausdrücklich, dass 76 Prozent der jungen Österreicher eine berufliche Ausbildung absolvieren. Das ist weltweit führend, ergibt sich aber auch aus der Miteinberechnung aller Schüler von berufsbildenden höheren Schulen.