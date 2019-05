LebenImKrieg: Darf man den Holocaust via Instagram vermitteln?

8. Mai

Ab 1945: Tag der Befreiung

Am 8. Mai 1945 um 23.01 Uhr trat die bedingungslose Kapitulation der deutschen Wehrmacht in Kraft, der Zweite Weltkrieg war beendet, Österreich sah sich vom Nationalsozialismus befreit. In Großbritannien spricht man vom VE-Day, in den USA vom V-E-Day (Victory in Europe-Day, also Sieg in Europa-Tag).

Seit 2013: Fest der Freude

Ab den 90er-Jahren veranstalteten Burschenschafter am 8. Mai ein „Totengedenken“ für Wehrmachtssoldaten am Heldenplatz. Seit 2013 findet dort ein Gratiskonzert der Wiener Symphoniker statt (Veranstalter: Mauthausen Komitee), die Mahnwache hält das Bundesheer.