Wie Teenager die Vergangenheit spürbar machen

Jedes Jahr erarbeitet die fünfte Klasse des jüdischen ZPC-Gymnasiums in Wien eine Gedenkveranstaltung für die Opfer der Schoah. Heuer konzentrierten sie sich auf die psychologischen Auswirkungen und wie die Menschen mit dem Trauma umgehen, erzählt Esther: „Wir haben uns viel mit Zeitzeugenberichten beschäftigt, wir haben im Lauf der Zeit einige getroffen und viele Biografien gelesen. Es werden ja immer weniger, die noch von damals erzählen können.“

Sie ließen in ihrem Stück vieles zusammenfließen, was in den Geschichten von damals vorkommt. Ein Schüler interviewt dabei auf der Bühne eine alte Dame zu ihren Erinnerungen. Sie erzählt ihm auf bedächtige Art, wie sie es erlebt hat.

Doch die Bühne ist aufgeteilt. Dasselbe Wohnzimmer-Foto, das auf einer Seite der Bühne in Farbe als Hintergrund dient, ist auf der anderen Seite nur schwarz-weiß und symbolisiert die Vergangenheit. Dort spielt eine Mitschülerin die Dame als junges Mädchen und erzählt aufgeregt, was ihr an Ungerechtigkeiten widerfahren ist.

„Wir wollten auch zeigen, dass Überlebende manche Sachen gar nicht so dramatisch schildern, wie sie sie erlebt haben. Oder dass sie über manches lieber gar nicht sprechen“, erklärt Esther. Diese Diskrepanz zeigte sie mit den zwei Figuren auf der Bühne. Aus dem Mund eines Teenagers klingt das Erzählte noch eindringlicher als von einer echten oder gespielten alten Dame. Die Worte wirken bei der 14-jährigen Tamar ganz aktuell, als wäre die Geschichte von heute.