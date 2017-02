US-Präsident Donald Trump sprach am Samstag in einer Rede von angeblichen Geschehnissen in Schweden, die im Zusammenhang mit Terrorangriffen stünden. Die schwedische Botschaft in Washington bat daraufhin das US-Außenministerium um eine Erklärung. Laut Reuters hieß es aus dem Weißen Haus, Trump habe sich auf einen generellen Anstieg von Straftaten in Schweden bezogen, nicht auf einen konkreten Einzelvorfall (mehr dazu hier).

Was wirklich passierte

In den sozialen Netzwerken wurde Trumps rätselhafte Aussage jedenfalls unter #lastnightinsweden aufs Korn genommen. Unter dem Hashtag berichteten Twitternutzer, was am Freitag in Schweden alles passierte.

#lastnightinsweden : Mass immigration from the north, due to global warming. pic.twitter.com/fJ8nMLKREP — Jens (@tongotongoz) February 19, 2017

One of the suspects of the incident #LastNightInSweden arrested by police. Our polar bear problem is YUGE! Sad. pic.twitter.com/uaDLZomnws — Per Axbom (@axbom) February 19, 2017

According to #WhiteHouseIntelligence four were arrested #lastnightinsweden after yuge fashion massacre a few years ago. pic.twitter.com/Ehcwt86uWp — Marcelo Diaz (@marce_162) February 19, 2017

Chelsea Clintons Reaktion

Auch Hillary Clintons Tochter Chelsea schaltete sich in die Diskussion ein. "Was passierte am Freitagabend?", schrieb sie auf Twitter. "Haben sie die Täter des Bowling Green Massakers gefasst?" Der Tweet ist eine Anspielung auf eine Aussage von Trumps Beraterin Kellyanne Conway. Diese hatte kürzlich das Einreiseverbot mit dem Hinweis auf ein Massaker durch irakische Flüchtlinge in Bowling Green im US-Bundesstaat Kentucky verteidigt. Dieses hat es aber nie gegeben.