Lähmend: Samsung Galaxy Camera im Test

Nicht überzeugen konnte das Vorserienmodell bei dem, was eine Kamera unbedingt können sollte: fotografieren. Nach dem Betätigen des Auslösers gibt es eine deutliche Verzögerung, bis das Foto aufgenommen und abgespeichert wird. Beim Betätigen des Zoom-Schalters muss man ebenfalls geduldig sein – das Objektiv und die Software setzen sich nur sehr behäbig in Bewegung. Auch waren einige der Android-Apps nicht für die Galaxy Camera angepasst. Wenn man nicht im Foto-Modus ist, ist der Zoom-Schalter mit den Lautstärken-Funktionen belegt. So kann man in einigen Foto-Apps nicht zoomen oder etwa die Kamera-Einstellungen nicht so umfangreich vornehmen, wie es bei einer Digicam eigentlich üblich ist. So könnte man gleich mit einem normalen Smartphone fotografieren. Auch der Blitz hat noch nicht funktioniert.

Erster Eindruck

Die Galaxy Camera wirkt nicht wie eine Digicam mit Android, sondern wie ein Smartphone, an das ein Zoom-Objektiv und ein Griff mit Auslöser angebaut wurde. Bis zur finalen Version muss Samsung noch ordentlich an der Software nachbessern. Auch der Sinn der Kombination aus Smartphone und Digitalkamera ist fraglich. Will man Fotos unterwegs unbedingt mit Freunden auf Facebook, Instagram oder Twitter teilen, hat man ohnehin das Smartphone.



