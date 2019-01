KurzSchläfer: Wiener organisieren virtuellen Flashmob

Bundeskanzler Sebastian Kurz sorgte zu Beginn des Jahres für Unmut bei der Wiener Bevölkerung. In einer umstrittenen Aussage meinte er: „Ich glaube nicht, dass es eine gute Entwicklung ist, wenn immer weniger Menschen in der Früh aufstehen, um zu arbeiten, und in immer mehr Familien nur mehr die Kinder in der Früh aufstehen, um zur Schule zu gehen.“ Anlass dafür war die Debatte um das Wiener Modell der Mindestsicherung, in dem laut Kurz immer mehr Menschen "In Abhängigkeit" gehalten würden.