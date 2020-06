Wie Schüler Zivilcourage lernen

Die behandelten Themen sind zahlreich: Menschenrechte, Umweltschutz, klimabewusste Lebensweise, sowie Respekt für die Verschiedenheit der Menschen usw.

Einer der vielen Workshops nennt sich „Wie Blinde sehen“. Er eröffnet jungen Menschen neue Sichtweise auf eine besondere Art. Hier wird ihnen von einer blinden Workshopleiterin ein ganz anderer „Blick“ auf die Welt vermittelt, der sie nicht nur zu Rücksichtnahme und Respekt gegenüber behinderten Menschen, sondern auch zum Überdenken eigener Denkmuster und Vorgehensweisen anregen soll.

Das Milliardenstadtprojekt „Hypotopia“ wurde von den Initiatoren, Studierenden der TU Wien, im Rahmen eines Workshops präsentiert und wurde von Schülern als „wichtiger Beitrag zu späteren Entscheidungen, was für einen persönlich richtig oder falsch ist“ und „echte Nähe zu politischen Themen, an denen man in der 5.Klasse noch nicht so dran ist“ rückgemeldet.