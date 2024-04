Die nächste Saison kommt bestimmt: Wie die Österreicher am liebsten grillen

Das Spiralwürstel zum Beispiel: Optisch ein Hingucker, der am Grill und unter den Gästen für Aufsehen sorgt. Auf den Grillern der Österreicher scheint dieser in den sozialen Medien oder auf TikTok beliebte "Grill-Hack" (also ein Trick) noch nicht angekommen zu sein. Zumindest findet sich das dank einer einfachen, aber effektiven Schnitttechnik verschlungene Würstel nicht in der Liste der beliebtesten Tricks beim Grillen, die Gewürzhersteller Kotányi heuer erstmals im Rahmen seiner zweijährig veröffentlichten Grillstudie integrierte.