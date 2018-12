Krippenspiele: Weihnachten als mundartliches Bühnenstück

Seit dem Mittelalter wird die Geschichte von Maria und Josef auf die Bühne gebracht. Es ist eine ganz besondere Stimmung, wenn Kinder am Nachmittag des 24. Dezember die Weihnachtsgeschichte nachspielen. Die Kirche wird zur Bühne, Buben verwandeln sich in Josef, Mädchen in Maria, auch für viele Hirten gibt es Hauptrollen.

In vielen Kirchengemeinden ist das Krippenspiel eine lieb gewordene Tradition, und das obwohl es gar nicht Teil der Liturgie ist. Einst fand die Aufführung nämlich außerhalb der Kirchenmauern statt – mancherorts ist das heute noch so.

Bekanntes Beispiel sind die Laßnitzer Volksschauspiele, die mittlerweile zum immateriellen Kulturerbe der UNESCO gehören. In dem steirischen Ort im Bezirk Murau werden nicht nur die Weihnachtsgeschichte, sondern auch andere Ereignisse wie die Passion nachgespielt – allerdings finden die weihnachtlichen Hirtenspiele nur alle paar Jahre statt.

Früher wurden diese für das Volk verständlichen Stücke in den Bauernstuben aufgeführt. Wer sie sehen wollte, musste oft einen stundenlangen und beschwerlichen Fußmarsch bewältigen. Heute wird die Geschichte von der Herbergssuche im Kultursaal aufgeführt, der bequem mit dem Auto zu erreichen ist. Geblieben sind die spärlichen Requisiten und die Gewänder. Die sehen genau so aus, wie wahrscheinlich schon vor 100, 200 oder gar 400 Jahren.