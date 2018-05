Kostspielig: Das lukrative Geschäft mit der Hochzeit

Der Eventcharakter beginnt heute lange vor dem großen Tag. Die Brautkleidanprobe gerate zunehmend zum nachmittagsfüllenden Sektgelage mitsamt Mütter-, Tanten- und Freundinnen-Entourage. Die Ansprüche seien gestiegen, seit die Reality-TV-Show "Zwischen Tüll und Tränen" im Fernsehen läuft, sagt Hochzeitsprofi Lehrner.

Durch die wachsende Lust am perfekten Hochzeitsfest entstehen immer mehr eigene Geschäftsfelder. "Das Erstheiratsalter steigt, die Leute sind mitten im Berufsleben und wollen die Organisation auslagern." Zum Beispiel an einen Location-Scout, der Ausschau nach dem passenden Ort für die Feier hält. Oder an eine Reiseagentur, die auf Junggesellenabschiede (kurz: JGA) spezialisiert ist. Mit ein paar Kumpels am Samstagabend durch die Heimatstadt zu ziehen, um Kondome oder Küsse zu verkaufen – das war einmal.

"Wir beobachten, dass die Leute immer mehr Zeit und Geld in die Organisation von JGAs investieren", berichtet Rasmus Christiansen. 2001 gründete der Däne Pissup Reisen, heute größter Anbieter für Polterreisen im deutschsprachigen Raum. "Hochzeiten werden immer spektakulärer gefeiert, da ist es fast schon logisch, dass nebenbei ein Markt für JGAs entsteht. Schließlich soll der ‚letzte Abend in Freiheit‘ Gesprächsstoff für die Hochzeit liefern." In den 90ern verlagerten sich die Bachelor-Partys vom Eigenheim in die Disco, nach der Jahrtausendwende, mit dem Aufkommen der Billigflieger und dem Kino-Hit "Hangover", ins Ausland. Christiansen: "Tatsächlich finden heute 50 Prozent der britischen JGAs in Form von Wochenendtrips in europäische Metropolen statt." Deutsche und Österreicher ziehen nach, gefragt sind Prag, Palma, Amsterdam. Zwischen 300 und 400 Euro geben seine Kunden im Schnitt für ein innereuropäisches Polterwochenende aus – ohne An- und Abreise.

Sarah sogar dreimal. Kommendes Jahr wird sie selber vor dem Altar stehen. Eines weiß sie bereits jetzt: Jede Brautjungfer darf das anziehen, was sie möchte. Und gepoltert wird weder auf Malle noch in Prag. Sondern ganz einfach – zu Hause.