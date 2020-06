Vom Wissen zum Können

Der Physiklehrer Martin Apolin nennt die Idee, "dass endlich nicht mehr für die Schule, sondern fürs Leben gelernt werden soll, die sinnvollste Schul-Maßnahme der vergangenen 30 Jahre". Aus seinem Oberstufen-Lehrgang "Big Bang" ging ein anschauliches Physik-Lehrbuch hervor.

Das ist nicht überall so. Viele Lehrer wissen nicht, was kompetenzorientierter Unterricht in der Praxis bedeutet. Der Grund: "Die Umstellung ging sicher zu schnell", sagt Apolin. "Seriöserweise braucht es fünf Jahre, um so ein Projekt umzusetzen. Erst müssen Lehrplan und Schulbücher geändert werden, dann wird der Unterricht angepasst."

Doch dieser Fahrplan wurde nicht eingehalten. So kam es, dass vor allem in den Naturwissenschaften und in der Mathematik Lehrer unterrichteten, ohne genau zu wissen, welche Kompetenzen zukünftig bei der Zentralmatura abgeprüft werden. Kein Wunder also, dass die Nervosität bei Eltern, Lehrern und Schülern wächst.

"Ich erlebe jetzt häufig, dass selbst routinierte Lehrer rotieren. Die waren früher gelassener, weil sie das Procedere der Matura kannten. Diese Sicherheit gaben sie den Schülern weiter. Jetzt fehlt ihre Gelassenheit." Weitaus besser sieht es zum Glück bei den Fremdsprachen aus. Da gibt es internationale Vorgaben, an denen sich die neue Matura orientiert – den GERS (Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen für Sprachen). Dort ist genau definiert, welches Niveau die Maturanten im Bereich Hören, Lesen, Sprechen und Schreiben haben sollten. Das sind die Kompetenzen, die bei der Zentralmatura abgefragt werden. Bereits seit Jahren funktioniert das an den AHS-Standorten sehr gut.

Das bedeutet allerdings nicht, dass bei den Sprachlehrern alles klar ist. Wohl auch, weil selbst die Wissenschaft sich nicht einig ist, was Kompetenzen sind.