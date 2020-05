Klicken, liken, kommentieren: Facebook wird zehn Jahre alt

Vor allem Jugendliche kehren dem größten sozialen Netzwerk den Rücken. Wie etwa der 17-jährige Fabian Haider. „Meine Fotos poste ich meistens auf Instagram. Das ist wegen der verschiedenen Bildeffekte einfach cooler. Wenn ich Nachrichten schreiben will, benütze ich WhatsApp. Damit bin ich mobiler als mit Facebook.“ Viele seiner Freunde hätten das Interesse am größten aller sozialen Netzwerke verloren. „Wir nutzen es hauptsächlich für die Schule. Meine Klasse hat eine eigene Gruppe, in der wir Unterlagen austauschen.“ Die ältere Generation ist nicht unschuldig am wachsenden Desinteresse der Jugend: „Seit so viele Eltern auf Facebook sind, wollen wir dort nicht mehr so viel posten. In anderen Netzwerken haben wir mehr Privatsphäre.“

Apropos „ältere Generation“: Die 66-jährige Hermine Scherzer meldete sich vor fünf Jahren an und postet seither fleißig. Ihr gefällt’s, sie fühlt sich davon angesprochen. Und nutzt es, um etwa Bekanntschaften mit möglichst Gleichgesinnten zu schließen, sich auszutauschen und zu informieren. Dabei hätten sich schon „nette, echte Freundschaften ergeben.“