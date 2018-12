Kino, Basteln oder Museum: Wie man das Warten aufs Christkind versüßt

Doch es gibt auch aktiveres Programm. Für Bastel-Aktivitäten wie das „Winteratelier“ des Wiener „mumok“ oder Sportevents wie „Rapid erleben“ in der Allianz Arena muss man sich rechtzeitig anmelden. Wer zu spät dran ist, kann die letzten Stunden vor der Heiligen Nacht am Christkindlmarkt verbringen. Wer den Weihnachtszauber noch früher beginnen möchte, kann sich schon am 21. und 22. Dezember in die Weihnachtsgeschichte vertiefen.

Schauspieler Julian Loidl begegnet in einem modernen Krippenspiel den handelnden Figuren der Weihnachtsgeschichte und erzählt im Muth, dem Konzertsaal der Wiener Sängerknaben, vom Christkind (www.muth.at).