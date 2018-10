Kinder bis Strategiefans: Wer will die besten Spiele testen?

Auch wenn das Gesellschaftsspiel Hochs und Tiefs erlebt hat, gibt es jährlich noch immer fast 3000 Neuerscheinungen. Darunter immer sein Lieblingsspiel zu finden, ist unmöglich. Zwar gibt es zahlreiche Veranstaltungen zum Ausprobieren (Termine auf www.spielefest.at), und ein bisschen Orientierung durch Testseiten im Internet und die wichtigen Auszeichnungen „Spiel des Jahres“ (großer deutscher Preis) und „Spiel der Spiele“ von der österreichischen Spieleakademie. Aber den Überblick zu behalten, ist schwierig.

Weshalb KURIER.at seit vielen Jahren zum großen Leser-Spieletest aufruft. Mitmachen können alle, die zu Hause eine der ausgewählten Neuerscheinungen des Jahres testen wollen. In vier Kategorien – Familienspiele, Kenner-/Strategiespiele, Kinderspiele und spezielle Spiele – werden 16 Spiele (siehe unten) unter jenen verlost, die sich bis 1. November melden. Die Testberichte erscheinen am 25. November im KURIER-Mein Sonntag. Dabei sollen Spielaufmachung und -idee bewertet werden. Zudem soll geklärt werden, ob die Grundfaszination des Spielens erfüllt wird. Die liegt darin, dass man sich in jenen Stunden nicht mit Erwachsenensorgen, sondern mit Kinderträumen beschäftigt, sagt Dieter Strehl, Ururenkel von Ferdinand Piatnik und Geschäftsführer beim einzigen Spielehersteller Österreichs: „Das ist allen Spielen gleich. Ein gutes Spiel muss in den Bann ziehen. Weil es spannend oder lustig ist. Es ist meist eine gelungene Mischung aus Glück und Planung.“ Es braucht eine schnell zu erfassende, aber variierende Idee. Im Bestfall sollten alle nebenbei noch plaudern können. Der KURIER hat daher in der Auswahl der Testspiele nicht nur Auszeichnungen berücksichtigt, sondern auch diese Grundidee jedes guten Spiels.

Also suchen Sie sich ein Spiel aus und schicken Sie den Spieltitel mit ein paar Zeilen zu Ihrer Spielerrunde und Ihre Adresse per eMail an lebensart@kurier.at, Betreff: Spieletest. Nach der Auslosung werden die Spiele versendet, Ihren Spielebericht schicken Sie dann (mit der Einverständnis zum Abdruck von Fotos und Text) bitte bis 15. November retour. Lasset die Spiele beginnen!