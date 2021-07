Tragbare Insel und Pokémon-Go zum Angreifen

Zoom

So wie die Kinderuni seit einigen Jahren in Außenbezirke Wiens „on Tour“ geht, so macht sich seit Anfang August, vorläufig nur für drei Wochen, auch dasKindermuseumauf, um Kinder für Kreativaktionen in weniger zentral gelegenen Bezirken zu erreichen. Im „Testlauf“ vonPop-Up“ bauen Kinder imOttakringeraus kleinen und größeren, was ihnen in den Sinn kommt. In Favoriten – wegen des dortigen weitläufigen Geländes in der Nähe des Hauptbahnhofes – nur für Gruppen entstehtgrößte Kugelbahn aus Kartonröhren, Schläuchen und Papiertunnels.