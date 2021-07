Fantasievolles Gatschen im Drachengarten

Gipsbandagen

Am schulfreien Dienstag nachPfingsten stattete der Kinder-KURIER dem „Drachengarten“-Atelier einen Besuch ab. Angelina, Jakob, Jan, Johannes, Matthias, Julius, Stanislaus und noch ein halbes Dutzend weiterer junger Künstlerinnen und Künstler tauchten nach kurzer Einleitung durch die beiden betreuenden Künstler_innen Michaela und Steve voll ein in das eineinhalbstündige Abenteuer kreatives Gestalten. An mehreren Ecken warten Tonhaufen, von denen die mit dem klassischen Werkzeug – Draht zwischen zwei Holzstücken – größere Stücke runtergeschnitten werden. Die einen formen Bälle, andere gleich einmal Fantasiegebilde. Das eine oder andere wird im weiteren Verlauf der Bearbeitung zu Fabel- oder anderen Tieren, Geistern oder Händen. Oft greifen die Kinder auf den Vorschlag des Duos zurück, das aus Ton Geformte mit kleinen Teilen vonzu belegen und damit zu fixieren. Ansonsten greifen sie in die Materialkisten, Ösen werden zu Vielaugen, Kartonröllchen zu Beinen, Trinkhalme zu Haaren, Schnüre zu eingedrehten Augen... Der Fantasie werden keine Grenzen gesetzt.

Und das Schöne an der Arbeit im Atelier: Die Betreuer_innen geben nichts vor, und so kommt es, dass hier jedes Werk ganz anders aussieht, nicht wie häufig in Schulen, dass jedes Bild, jede Arbeit möglichst gleich ausschaut/ausschauen soll. Die Kreativität wird hier gefördert, nicht eingeschränkt.

Übrigens: Nicht wenige der begleitenden Erwachsenen kippten beim KiKu-Lokal-Augenschein auch ins kreative Gestalten ;)