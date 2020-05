Zeitungs-Workshop der KMS Prinzgasse/2d

Nicht nur Kinder und Jugendliche haben Facebook, sondern auch ältere Menschen. Dort kann man chatten, spielen, Fotos anschauen und Freunde finden. Man kann mit Facebook auch online gehen.

Ich spiele gern „Crazy Taxi“. Da fahre ich Taxi und wenn ein Auto von der Seite kommt, hüpfe ich mit meinem Taxi darüber. Wenn ich zu langsam bin, verliere ich. Manchmal schaue ich auch Fotos von meinen Freundinnen an. Einge wohnen in Österrreich, andere wohnen in Indien.Meine Famile kommt nämlich aus Fazilka, Indien. Ich sehe, wie sie sich verkleiden und aussehen. Da fühle ich mich mit ihnen verbunden .

Ich schicke keine Fotos von mir, weil ich zeige mich nicht so gerne.

Shivangi Kumar, 11

Facebook ist weltberühmt. Millionen Menschen benützen Facebook. Der Hersteller von Facebook hat Millionen Dollar verdient, er heißt Mark Zuckerberg. Bevor er Facebook erfunden hat, hat er facemash.com erfunden (Oktober 2003). Facebook wurde am 4.Februar 2004 gegründet.

Heutzutage gibt es in facebook „Warnungen“ und Leute werden gemobt.

Am 2.Februar 2012 kündigte Facebook den Börsegang an.

Wir nützen es, um zu chatten, spielen und Fotos hochzuladen. Wir benützen Facebook jeden Tag. Ich benutzte es, weil ich mit meinen Freunden und Verwandten chatten kann. In Facebook kann man Fotos kommentieren, liken und teilen.

Bei Facebook muss man eine e-Mail Adresse besitzen, dazu muss man das Geburtsdatum, den Namen, Interessen, Hobbies und ein Passwort eingeben.

Jan Pecto, 11 und Leon Petrovic´, 12