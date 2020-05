Zeitungs-Workshop 3/Hort Liniengasse

Spongebob ist ein Unterwasser-schwamm. Sein bester Freund heißt Patrick Star. Er ist der größte Faulpelz der Unterwasserwelt. Spongebob ist der beste Burgerbrater und arbeitet in der Krossenkrabbe. Sein Kollege und Nachbar Thaddäus ist der unglücklichste Tintenfisch der Welt, er hasst Spongebob und Patrick. Spongebobs Chef heißt Eugene Krabs. Er ist die geizigste Krabbe, seine Tochter heißt Perla Krabs, sie ist ein Wal. Spongebobs Freundin Sandy, das Eichhörnchen, trainiert Spongebob auch in Karate. Sie wohnt in einer Luftkuppel und wenn sie aus dem Haus geht, braucht sie einen Luftanzug. Es gibt natürlich auch noch andere Fische, Sardinen, Thunfisch und noch andere.

Das waren Informationen über Spongebob und seine Freunde!!!

Christoph Schrenk, 9



JOSEPH HAYDN

Das Geburtshaus von Haydn ist in Niederösterreich. Er war ein berühmter Musiker und spielte für die Esterhazy auf Burg Esterhazy.

Die Esterhazy waren eine reiche Adelsfamilie. Joseph Haydn wurde um die 50 Jahre. Ein paar seiner berühmtesten Stücke waren: Die Symphonie mit dem Paukenschlag und vieles mehr.

Joseph Haydn wurde wahrscheinlich deswegen ein großer Musiker, weil seine Eltern sehr musikalisch waren. Das Haydn-Todeshaus ist in Wien, in der Haydngasse. Heute ist dort ein Museum.

Joelle, Hannah, 9

Spongebob ist ein Unterwasser-schwamm. Sein bester Freund heißt Patrick Star. Er ist der größte Faulpelz der Unterwasserwelt. Spongebob ist der beste Burgerbrater und arbeitet in der Krossenkrabbe. Sein Kollege und Nachbar Thaddäus ist der unglücklichste Tintenfisch der Welt, er hasst Spongebob und Patrick. Spongebobs Chef heißt Eugene Krabs. Er ist die geizigste Krabbe, seine Tochter heißt Perla Krabs, sie ist ein Wal. Spongebobs Freundin Sandy, das Eichhörnchen, trainiert Spongebob auch in Karate. Sie wohnt in einer Luftkuppel und wenn sie aus dem Haus geht, braucht sie einen Luftanzug. Es gibt natürlich auch noch andere Fische, Sardinen, Thunfisch und noch andere.

Das waren Informationen über Spongebob und seine Freunde!!!

Christoph Schrenk, 9



JOSEPH HAYDN

Das Geburtshaus von Haydn ist in Niederösterreich. Er war ein berühmter Musiker und spielte für die Esterhazy auf Burg Esterhazy.

Die Esterhazy waren eine reiche Adelsfamilie. Joseph Haydn wurde um die 50 Jahre. Ein paar seiner berühmtesten Stücke waren: Die Symphonie mit dem Paukenschlag und vieles mehr.

Joseph Haydn wurde wahrscheinlich deswegen ein großer Musiker, weil seine Eltern sehr musikalisch waren. Das Haydn-Todeshaus ist in Wien, in der Haydngasse. Heute ist dort ein Museum.

Joelle, Hannah, 9