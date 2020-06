Zeitungs-Workshop 2/ Literatur für junge Leser_innen

Es war einmal ein Bauer, der hatte ein kleines Fohlen. Der Bauer nannte das Fohlen Flocke, weil es schneeweißes Fell hatte. Nach einiger Zeit konnte Flocke schon geritten werden. Der Bauer eröffnete einen Reiterhof, weil er schon so viele Pferde hatte.

Ein paar Tage später kamen die Ferienkinder schon an. Ein Mädchen namens Laura ritt Flocke. Laura und Flocke verstanden sich sehr gut und wurden beste Freundinnen. Jeden Tag ritt Laura mit Flocke ein paar Stunden aus. Sie ritten meistens zu ihrer geheimen Lieblingsstelle im Wald.

Die Lieblingsstelle hatte viele abgebrochene Äste. Daraus baute Laura für sich und Flocke ein kleines Häuschen. Dort gab es auch eine einsame Lichtung und frisches Gras. Eines Tages erfuhr Laura, dass andere Kinder die Lichtung auch schon gefunden haben. Die Kinder trafen sich jeden Tag und wurden Freunde.

Laura sah einmal ein Plakat, dass ein Reitwettbewerb für Kinder stattfinden wird. Sie ritt jeden Tag zu ihrer geheimen Lichtung um zu üben. Leider waren die Hindernisse zu schwer für sie. Aber ihre Freunde halfen ihr beim Üben. Als der große Tag gekommen war, war Laura sehr aufgeregt und dachte, dass sie es nicht schaffen würde. Aber Flocke und Laura waren so gut, dass sie den ersten Platz bekamen. Laura freute sich sehr, aber leider musste sie am nächstenTag schon abreisen. Sie rief ihre Eltern an und fragte, ob sie noch bleiben könnte. Leider sagten ihre Eltern nein. Lauras Eltern kamen um sie abzuholen. Laura konnte sich aber nicht von Flocke trennen und so kauften Lauras Eltern Flocke. So lebten Laura und Flocke glücklich und zufrieden.

Linda, Sophie, Lisa, Aliye