Zeitungs-Workshop 1/Schule der Dominikanerinnen

Halloween steht an und wir haben die coolsten Trends für groß und klein. Also ab die Post in den HALLOWEEN-DELUXE-"Store"!!!! Hier sind die Top-5 unserer Halloween-Artikel:



1.KRASSE KOSTÜME:

Verkleidet euch doch als Homer und Marge Simpson, als Zombie oder als Sensenmann.



2.GEHIRN-PUDDING:

Macht einen Vanillepudding in Gehirnform und übergießt ihn mit Himbeersoße als Blut!!! Das wird euren Freunden einen richtigen Schock einjagen!

3.SÜßES, SONST GIBT`S SAURES:

Nehmt einen großen Sack mit, um alle Süßigkeiten aufzubewahren. Tipp: Gestaltet euren Sack doch kreativ z.B. einen Kürbis mit Henkel. Das wird bei euren Freunden super ankommen!



4.UNECHTE DEKO:

Herumkullernde Totenschädel mit ausgerissenen Augäpfeln, unechte Spinnennetze und Ungeziefer in der Suppe und aufgelöste Gummibären macht den Schock perfekt!



5.LEUCHTEND:

Der neueste Halloween-Look ist der leuchtende Nagellack! Es gibt ihn in den Farben: rot, grün, gelb, blau und pink.



Jetzt, wo ihr vorbereitet seid:

HAPPY HALLOWEEN!!!

Simon Zembsch

Tobias Neurauter

Leonie Zesch

Laura Otto,

Petra Benes