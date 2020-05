Zeitungs-Workshop 1/der AHS Diefenbachgasse/3e

Nach dem Filmklassiker "2012" fragten sich viele Leute, ob am 21.12.2012 wirklich die Welt untergeht. Einige Wissenschaftler haben bestätigt, dass es möglicherweise wirklich eintreffen wird. Die Antwort darauf ist noch unbekannt. Manche Leute glauben an die Erdkrustenverschiebung die auf der ganzen südpazifischen Platte zu starken Erdbeben führen wird. Natürlich werden auch viele Tsunamis erwartet. Es heißt, dass ungefähr 16% aller Leute der Welt daran glauben, dass die Welt untergeht. Die religiösen Menschen glauben jedoch an einen gewissen "Harmagedon" der in einer unerwarteten Zeit eintreffen wird.

Das Gerücht des Endes der Welt kam übrigens aus Südamerika. Im Jahr 1978 kam das erste Comic über das Ende der Welt. Da wurde berichtet wie die Inkas die Maya und die Hopie-Indianer voraussagen, dass eine neue Welt eintreffen wird. In der Zwischenzeit wurde aus der ganzen Sache ein schlechter Witz weil alle Leute (Filmregisseure, Spielerfinder etc.) daraus eine Legende machen.

Mit diesem Zeitungsartikel will ich euch nicht verunsichern, sondern euch nur dara erinnern, dass sie es nicht vergessen sollen. Es heißt, dass die Sonne eine gewaltige Menge an Neutrinos abfeuern wird das die Erde sich frei bewegen kann. Leute, falls es endlich eintreffen wird, müssen wir auf das Schlimmste gefasst sein. Die Katastrophen werden so fatal sein, dass es zum Ende der Welt führen kann. Am 21.12.2012.

Kornel Kepka, 13