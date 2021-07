Zeitungs-Workshop 1/der AHS Diefenbachgasse/1d

Katy Perry ist am 25. Oktober 1984 in Santa Barbara ( Kalifornien) geboren. Ihr eigentlicher Name ist Katheryn Elizabeth Hadson. Sie ist eine US-amerikanische Sängerin und Songschreiberin. Katy Perry und Russell Brand waren verheiratet. Am 30. Dezember 2011 gab Russell Brand die Scheidung bekannt.Katys Hobbies sind Shoppen, Surfen, Wochenend-Trips, private Flohmärkte, sich verkleiden, Golf, Rollerblade fahren und Schlittschuh laufen. Sie ist mit Rihanna befreundet und die schenkte ihr zur Hochzeit eine Reise nach Japan im Wert von 50.000$.Sie ist Christin und sie hatt einen Gastauftritt bei „How i met your Mother“.Zu ihrem 13.Geburtstag schenken ihr die Eltern eine Gitarre. Sie hat ein Tattoo am Hand- und eines am Fußgelenk. Sie wurde mal von einer giftigen Spinne gebissen. Katy liebt den Film Lolita. Katy Perry hat einen Music-Award gewonnen in der Kategorie „Video of the year“.Anna-Marie Legado, Aja Ahmed, Sabrina Nouri, Nikol Bosnjak

Kaiserin ElisabethDie Elisabeth war damals eine schöne Kaiserin. Mit 16 Jahren hat sie den Kaiser Franz Joseph geheiratet. Sisi wurde am Weihnachtsabend 1837 in München geboren. Ihre Kinderheit verbrachte sie mit spielen, toben und reiten. Ab ihrem siebenten Lebensjahr holte sie schon der Alltag der Monarchen ein.Sisi hat zwei Töchter und einen Sohn zur Welt gebracht. Manche Leute denken, sie sei frech, fesch und zauberhaft gewesen. Sisi hatte ein Tattoo an der Schulter, es war ein Anker.Am 10.September 1898 starb sie und ihre letzten Worte waren: „Was ist eigentlich mit mir geschehen?“ Die Kaiserin starb als Luigi Lucheni eine Feile in das Herz stach. Sisi wurde in einem Comic (Lisi und der wilde Kaiser ) dargestellt. Es ist eine Komödie.Anna-Marie Legado, Aja Ahmed, Sabrina Nouri, Nikol Bosnjak