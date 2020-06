Wie war Schule anno dazumal?

Der 13-jährige Johann Gerhard war ein sorgfältiger Schüler, der strukturiert arbeitete und eine schöne Handschrift hatte. Das belegen seine Schulhefte aus dem Jahr 1595. Mitarbeiter der Forschungsbibliothek Gotha an der Universität Erfurt in Deutschland fanden vor wenigen Wochen Bände mit handgeschriebenen Aufzeichnungen. Derart alte Schulhefte waren den Forschern bisher unbekannt. Verfasst sind die Texte in lateinischer, griechischer und sogar in deutscher Sprache. Latein war vom römischen Reich bis ins 19. Jahrhundert die führende Sprache in Literatur, Wissenschaft, Politik und Kirche. Trotzdem verstanden nur wenige, gelehrte Menschen die Sprache.

Obwohl es ab dem 11. Jahrhundert in Europa Universitäten (die Uni Wien wurde 1365 gegründet) und Klosterschulen gab, waren diese Einrichtungen nur für Kinder von Adeligen oder reichen Kaufleuten zugänglich. Ärmere Bevölkerungsschichten, wie Bauern konnten sich das Schulgeld nicht leisten. Sie brachten ihren Kindern überlebenswichtige Dinge bei: Tiere versorgen, Felder bestellen und Häuser reparieren.

In der Schule gab die Kirche den Ton an. Neben Lesen, Schreiben und Rechnen brachten die Priester den Kindern liturgische Texte bei. Auch in Österreich. Hierzulande ist das Stiftsgymnasium in Melk die älteste Schule, an der heute noch unterrichtet wird. Sie wurde im 12. Jahrhundert als Klosterschule gegründet.

Mädchen Kaiserin Maria Theresia führte 1774 eine sechsjährige Schulpflicht ein. Frauen blieb Bildung noch länger verwehrt. Die erste Mittelschule für Mädchen öffnete im Jahr 1868. Studieren durften sie aber erst im 20. Jahrhundert.

Auch unser Johann Gerhard durfte an die Universität, schließlich kam er aus einer gebildeten Familie. Sein Vater war Ratsherr, eine Art Bürgermeister. Der Bub besuchte die Schule in seiner Heimatstadt Quedlinburg in Deutschland (von dort stammen auch die jetzt entdeckten Schulbücher). Sein Lerneifer zahlte sich aus: Er wurde ein bekannter Theologieprofessor.