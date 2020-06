Wickel einbremsen

Die schon genannte Gizem, übrigens eine der wenigen Frauen an diesem Abend auf der Bühne, die ansonsten stark testosteron-dominiert ist – ein Bereich an dem auch noch gearbeitet werden könnte, Habibe und Mojtaba erläutern dem KiKu, was sie in den vergangenen Monaten im wesentlichen gelernt haben: „Konflikte de-eskalieren.Wenn Streit da ist, - am besten mit wem zweiten – dazwischen gehen, die beiden Streitparteien trennen, aber neutral bleiben. Und selber freundlich bleiben, um die Situation zu beruhigen..." In den – meist am Wochenende stattfindenden – Trainings seien solche Situationen immer wieder auch durchgespielt worden. „Wir konnten das aber schon auch in der Praxis anwenden."