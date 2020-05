Weitere Friedensaktionen

Zum Weltfriedenstag gab es nicht nur das große Fest während der Friedensflotte Mirno More in Biograd ( Kroatien). Auch auf der Wiener Mariahilfer Straße fand am Nachmittag und Abend das große PeaceOneDay-Festival von CISV Österreich statt, in dem neben Live Performances von " Christoph Mauz", des "SciencePool", der "Mary Broadcast Band", "Katharina und die Stadtmenschen" sowie den "Ripe Tomatoes" auch ein menschliches Friedenszeichen gebildet wurde und als einer der Höhepunkte die Kinderreporter der Friedensflotte Mirno More live via Telefon zugeschaltet waren. Die jungen Reporter berichteten über das Leben auf den Schiffen der Flotte, über ihre coolsten Erlebnisse und über ihre Vision von Frieden in der Welt. Zu Stande gekommen war diese Live-Schaltung dank der Vernetzung beider Initiativen durch den Online-KiKu."