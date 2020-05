Weiter Weg vom Pfeffer zur Utopie

Böse Worte stehen oft am Beginn (WORTgewalt, BORG und NMS Lauterach, Vorarlberg gemeinsam mit dem Landestheater). Diesen folgen oft Mobbing und Bullying. Neben dem beschriebenen Stück (in Kooperation mit dem Offenen Haus Oberwart) spielt das noch in einer Reihe weiterer Projekte eine große rolle: So in Hey Bully, what's up (mehrere Innsbrucker Schulen und Westbahntheater), Mob-Ping-Pong (Feldkircher Schulen mit dem Theater am Saumarkt, Vorarlberg).