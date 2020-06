Viele Sprachen sind ein Schatz...

SANDRA FRAUENBERGER, Wiener Stadträtin u.a. für Integration "Die TeilnehmerInnen von "SAG’S MULTI!" stellen eindrucksvoll unter Beweis, dass Vielfalt ein ungeheurer Schatz ist, der dank dieses Projektes jetzt nicht mehr im Verborgenen schlummert, sondern sichtbar und offenkundig wird. Die Mädchen und Burschen sind außerdem wichtige "role models" für alle Jugendlichen. Gerade Mehrsprachigkeit und interkulturelle Kompetenz sind für die Zukunft Wiens ein unverzichtbares Potenzial. Deswegen ist auch auf die Förderung der Muttersprache aus meiner Sicht größter Wert zu legen. Der muttersprachige Unterricht ist also enorm wichtig! Außerdem je besser jemand die Muttersprache beherrscht, umso besser wird er zweite Sprache erlernen und sie auch sprechen. Die Jugendlichen sind BotschafterInnen der Sprache als Brücke für ein friedliches Zusammenleben. Sie setzen damit ein starkes Signal für weltoffenes, lebendiges, vielfältiges und damit erfolgreiches Wien. Jugend und Vielfalt zusammen haben genau die Power, die wir für die Zukunft brauchen."

ALI RAHIMI, bekannter Unternehmer und selber mehrsprachig (u. a. Persisch), hat als Mann der Wirtschaft den Bewerb mit ins Leben gerufen (er ist stellvertretender Obmann des Vereins Wirtschaft für Integration). "Gute Bildung ist die Basis für Integration", nennt er seinen zentralen Beweggrund. "Und zu einer guten Bildung gehören Sprachen - je mehr, desto besser. Vor allem ist es wichtig, die Muttersprachen wertzuschätzen und sehr gut zu beherrschen", dann sei jede weitere Sprache ein Kinderspiel. "Die Firma Österreich braucht solche gut ausgebildeten, mehrsprachigen Fachleute. Die Wirtschaft benötigt die besten Köpfe, schon jetzt klagen Unternehmen, dass ihnen Fachkräfte fehlen." Er selbst lauscht den Reden der Jugendlichen bei "Sag`s Multi", wenn es seine Zeit erlaubt. Er gesteht dem KURIER: "Ich nehme mir immer wieder Sätze aus Beiträgen mit, die ich dann selbst bei Reden anbringe". Besonders gut gefallen habe ihm am Finaltag im Wiener Stadtschulrat Yasmine Göblitschs Dialog zwischen Schwarz und Weiß.

GEORG KRAFT-KINZ, Vize-Chef der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien Obmann des Vereins Wirtschaft für Integration, fällt im Zusammenhang mit "SAG’S MULTI!" als allererstes das Wort "fasziniert" ein. "Beim allerersten Mal habe ich eigentlich nur fünf Minuten für meine Eröffnungsrede eingeplant, doch dann bin ich zwei Stunden gesessen und habe bei vielen Reden der Jugendlichen Gänsehaut bekommen. Das ist Integrationsarbeit im besten Sinne, weil nicht nur die Muttersprachen gefördert werden, sondern die Reden meist allgemeine Themen stark mit dem Leben der Jugendlichen verbinden."Fasziniert sei er auch von den professionellen Präsentationen. Einer seiner Wünsche, "dass etwas von dieser Kompetenz wie in einer Wertschöpfungskette an andere Mitschülerinnen und Mitschüler weitergegeben wird", ist in einer Reihe von Schulen schon dabei in Erfüllung zu gehen (siehe auch Interviews mit Lehrenden S. Ihn inspirieren die Reden "auch selbst achtsamer mit Sprache umzugehen, präziser zu formulieren".

SEBASTIAN KURZ, Integrations-Staatssekretär "In einer immer bunteren, globalisierten Welt gibt es eine größere Nachfrage nach mehrsprachigen Menschen. "SAG’S MULTI!" stärkt das Bewusstsein und unterstützt junge Menschen auf diesem Weg. Das ist ein wichtiger Beitrag für Integration. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben einen Startvorteil für den weiteren Lebensweg – dieses Talent sollen sie nützen! Wir wollen Motivation schaffen und Vorurteile abbauen. Junge Menschen zeigen, dass sie sich in Österreich zuhause fühlen, aber ihre Wurzeln nicht verleugnen. Sie zeigen, dass Migrantinnen und Migranten etwas erreichen können. Und dass sie nicht nur gefördert, sondern auch gefordert werden müssen: Denn sie sind Leistungsträger in Österreich."