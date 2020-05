TV-Show - live auf der Bühne des Musischen Zentrums

Da ist die Lourdes (gespielt von Anna Clara), die stets ein hölzernes Kreuz an einer Halskette anfasst, die Nonne werden will. Und von einem Pater schwanger ist.

Agnes (Vicki) trieb's mit ihrem Lehrer, dessen Ehefrau das entlockte Geständnis via TV-Monitor erfährt. Ein Hammer nach dem anderen. Inzest, Live-Beziehungs-Ende auf Sendung...