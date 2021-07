Pinguine, Torte, Maulwurf und verrücktes Huhn

Ins Durcheinander zwischen einem Berg von sieben Koffern, zwei liegenden und einem zur Schaukel umfunktionierten hängenden Autoreifen, einem Spielzeug-Bügelbrett mit Kaffeekanne, einem pinkfarbenen kleinen Spielzeugklavier und einigen Kartons watscheln zwei Pinguine auf die Bühne eines neuen Theaters in Niederösterreich: THEO – THEaterOrt – im örtlichen Kulturzentrum. In den vergangenen Jahren gab es hier jeweils in den Sommerferien eine Produktion für Kinder, manchmal auch mit Kindern. Mit der Premiere von „ Pinguine können keine Topfentorte backen“ startet die erste Saison. Am Wochenende nach der ersten Premiere (12./13. November) verwandelt sich das Theater und die Räume davor in ein Festgelände: Workshops, Clowns, Spiel und Spaß für die ganze Familie.