Komm her! Geh weg! Begreifen, be-greifen?! Spüren oder verstehen? Neben den Jahrtausende gültigen gleichen, auch auf Bühnen verhandelten Themen über große, grundlegende Gefühle wie Liebe, Hass, Tod, Trauer, Mit- oder Gegeneinander bzw. jenen über Macht, Intrigen, Herrschaft bzw. Auflehnung spielt immer wieder auch der Gegensatz/Widerspruch bzw. das Zueinander-Finden von Gefühlen und Gedanken eine wichtige Rolle. Pur, teils roh, stehen die beiden Seiten menschlichen Wesens im Zentrum des Tanztheaterstücks „KörperVerstand“, das in der zweiten Jänner-Woche im DschungelWien startet. Hirn oder Bauch? Herz oder Kopf? Ich oder ich? Und muss es ein oder sein?

Gegen-/miteinander?

Foto: Bianca Traxler Maartje Pasman und Moritz Lembert tanzen – in der Regie und Choreografie von Steffi Jöris - den Widerspruch zwischen spüren, fühlen usw. auf der einen sowie den Fragen nach dem Sinn des Lebens im allgemeinen und jenem konkreter Handlungen im Besonderen faszinierend, beeindruckend, richtiggehend nachvollziehbar – nicht nur mit dem Verstand. Der Tanz, die Bewegungen sowohl gegen- als auch miteinander dominieren. Nach und nach mischen sich – oft vom Musiker-Pult aus – gesprochene Wörter und Sätze über Gedanken aber ebenso über Gefühle in die bewegten Szenen. Gefühle an sich heranlassen? Über Gefühle nachdenken – geht das überhaupt? Kann falsch sein, was man fühlt? Schützt Vernunft vor Gefühlen? Kann sie das? Soll sie das? Müssen die beiden gegeneinander kämpfen? Können sie miteinander auskommen? Auf gleicher Ebene, oder nur über- oder untergeordnet?

In manchen Phasen berühren die Tänzer_innen das Publikum im wahrsten Sinn des Wortes. Ein Manko drängt sich nach einem Probenbesuch auf: Obwohl alle Beteiligten sich dessen bewusst waren und genau das vermeiden wollten, entspricht manches gängigen Klischees: Die Gefühlsseite wird stark von der Tänzerin, die Verstandesseite vorwiegend vom Tänzer verkörpert ;(