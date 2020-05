Spuren sichern wie CSI- und andere Ermittler_innen

Hey, ist das eine Freude! So viel Spaß macht Detektiv-Sein. Und Wissenschaft. Denn Marina, Amando und Luca dürfen einem ganz echten Kriminalbiologen, keinem Tatort-Schauspieler, sondern dem Kriminalbiologen Mark (Benecke) zur Hand gehen. Erste Action: Ein Paradeiser (hier in Nürnberg, aber auch in Teilen Österreichs Tomate genannt) muss dran glauben. Um ihre DNA zu isolieren, wandert das Stück Gemüse in einen schmalen durchsichtigen Behälter. Stabmixer und matsch ist die rote Frucht. Nun spritzt Amando Geschirrspülmittel dazu und Marina löffelt Salz rein. Volle Absicht. Das Gebräu soll ja nicht getrunken werden. "Das braucht's, um die Zelle zu zerstören", erklärt der Fachmann. Weiter gemixt - und kurz danach wird ein wenig von dem Mix durch einen Trichter-Filter geleert - am unteren Ende wird ein langer dünner Faden sichtbar - das ist die DNA -jenes Teil aus der Zelle, das oft als "genetischer Fingerabdruck" bezeichnet wird.