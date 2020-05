So klingts bei mir - wie klingts bei dir?

Nicht nur Walzer zu Österreich und Saz zur Türkei - den Kindern der Volksschule Liebhartsgasse in Wien-Ottakring fällt viel, viel mehr ein - beispielsweise Kutsche zu Kroatien, Skateboardrollen über Asphalt zu Wien, Kochen- und Schmatzgeräusche zu polnischen Pirogi...

Im rahmen des diesjährigen "Musik-zum-anfassen"-Projekts unternahmen die Mädchen udn Buben zweier vierter Klassen der genannten Schule musikalische Forschungsreisen - erst außerhalb der Schule. Dann arbeiteten sie in Workshops an ideen, wie sie all ihre herkunftsländer zum Klingen bringen könnten - und schufen eine spannende Partitur.

Diesen Donnerstag führen sie die akustische Performance vor.

Eine Fotostrecke mti dazugehörigen Texten schildern den Besuch des Online-Kinder-KURIER-Reporters bei einem der Workshops.