So "fliegen" Sie zum Projekt

Das Technische Museum hat ein dreiwöchiges Projekt zu Fliegen, Mehrsprachigkeit und Museumskompetenz entwickelt. Das - dank des Sponsors Ruefa, Reisebürokette der Verkehrsbüro Group für acht Wiener Volksschulklassen kostenlose - Paket besteht aus:

Workshops in der Klasse und im Museum,

einem Projektkoffer mit umfangreichen Materialien in Deutsch, Bosnisch/Kroatisch/Serbisch und Türkisch sowie Experimenten.

Als Höhepunkt des projektorientierten Unterrichtes gestaltet die Klasse eine eigene kleine Ausstellung in der Schule.

Bei einer Abschlussveranstaltung kann die Klasse Teile der Ausstellung im Museum zeigen.

Voraussetzungen:

3. oder 4. Volksschulklasse in Wien

Annahmeschluss für den Bewerbungsbogen (1 Seite): 15. September, 18 Uhr.

Es entscheidet eine Jury. Nähere Informationen zum Projekt sowie der

Infos: hereinspaziert@tmw.at

0664/837 20 35.