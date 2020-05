Segeln, spielen, tanzen für den Frieden

Mittwoch: Zunächst stand Sport auf dem Programm - am Nachmittag ein Fußballturnier und davor noch eher Geschicklichkeits- und vor allem Zusammenarbeitsspiele bei der traditionellen "Olympiade" vor dem Olympic-Pool von Biograd.

Bevor am Abend das Friedensfest ebendort über die Bühne ging.



Bilder vom Sportag in einer weiteren Fotostrecke.

Ebenso vom Friedensfest.



Dienstag war Ankunft aller Schiffe in Biograd, kreatives Freizeitprogramm und am Abend, die von den Kids herbeigesehnte Disco.

Montag blieben angesichts des Schönwetters viele Boote in ihren Häfen, um auf besseres Wetter anderntags zu hoffen.

Sonntag Nachmittag gab's das erste große Zusammentreffen vieler Schiffe im alten Stadthafen sowie der Marina von Vodice. Auf einem zentralen Platz der Stadt wurden am Abend die hier angekommenen Teilnehmer_innen der Friedensflotte Mirno More 2011 auf Deutsch und Kroatisch und danach fulminant mit einem kleinen Trommelkonzert begrüßt. Letzteres sorgte für tolle Stimmung, erst zaghaft und dann doch auch etliche Tänzer_innen und lautstarke "Zugabe"-Rufe…

Davor schon hatte es in einer Ecke des Hafens eine Trommelaktion für Kids und einen lustigen Geschicklichkeitsparcours gegeben.



Dazu mehr in der Fotostrecke!