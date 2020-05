Die Erde ist eine Scheibe, Schweine können fliegen und Atomkraft ist sicher". Mit diesem Spruch wanderte die achteinhalbjährige Isabella bei der Kundgebung für den Atomausstieg auf dem Wiener Stephansplatz umher. Witzig, schräg und treffend. "Den hab ich von meinen Eltern", gesteht sie dem Kinder-KURIER. Und die wiederum geben zu, "den haben wir im Internet gefunden".

Aber überzeugt geht Isabella selbst damit durch die Manifestation am Wiener Stephansplatz! so jung und schon ge-checkt, dass das Gefasel von der Sicherheit dieser Technologie genau so viel gilt, wie dass die Erde eine Scheibe sei.

Sicher ist nur - das Risiko. An den Folgen eines solchen leidet die knapp 26-jährige Lydia, de bei der Kundgebung von der Bühne sprach - sie wurde in der Nähe von Tschernobyl geboren und leidet an Leukämie.