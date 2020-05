Schüler_innen erfanden nachhaltige Spiele

Platz 1 ging an das Spiel Baschudo der Bartholomäusschule und "Silber" an die Berthold-Brecht-Hauptschule für das Spiel Öko-Fit.

Kinder der 4a und 4b, die eine freiwillige Werkgruppe in der Bartholomäusschule besuchen, gewannen mit einem eigenen Brettspiel den Bewerb. Das Spiel ist eine Art Domino, das statt Zahlen Symbole zeigt. Von daher leitet sich auch der Name ab - der erste Teil ist eine Kurzform des Schulnamens, die letzte Silbe entstammt der Spielart.

Die Symbole sind in drei verschiedenen Farben auf die Holzdominokärtchen gedruckt. Die Symbolstempel stellten die Kinder aus Moosgummi her. Die Holzkärtchen sägten sie (mit Laubsäge) aus. Ein gleiches Symbol in gleicher Farbe kann einfach angelegt werden, ein gleiches Symbol in einer anderen Farbe kann nur angelegt werden, wenn dazu eine Quizfrage aus dem Themenbereich Nachhaltigkeit/Ökologie richtig beantwortet wird.

Die Quizfragen haben sich die Schülerinnen und Schüler teils selbst ausgedacht, den Rest aus Quizbüchern übernommen.

Am meisten Freude hatten die Kinder am Drucken mit den selbst hergestellten Stempeln und natürlich am Spielen. Vom Preisgeld schafft die Schule Spiele für die Klassen an, ein Teil fließt auch in das Schulhof-Projekt, der gerade in schuleigener Initiative und zum Spielhof umgestaltet wird.