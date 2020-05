Von Sven Nordqvist. Diesen Herbst spielt das theater tabor zwei Episoden der mittlerweile auch bei uns bekannten, schwedischen Fortsetzungsgeschichte vom schrulligen Pettersson und seinem Kater Findus, einem zu Streichen aufgelegten Katzenkind, der seinen Namen daher hat, dass Pettersson ihn in einer Schachtel mit dem Aufdruck „Findus grüne Erbsen" bekam. Pettersson und Findus wohnen in einem Häuschen am Rande eines Dorfes, in der Bearbeitung des theater tabor, gemeinsam mit zwei geschäftigen Hühnern und einem selbstverliebten Hahn. Findus hat im ersten Teil Geburtstag. Ab 5 Jahre.

15. Dezember, 15 Uhr, 23. Dezember, 15 Uhr.

Theater Maestro, 4020 Linz, Bismarckstraße 18.

Karten: 0650/ 77 84 783 oder 0732/ 77 11 76.

Kartenpreis: 8 Euro.

http://www.theater-tabor.at