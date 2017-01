Sie wollte einfach einen Kaffee – und wurde mit einer runtergeleierten Liste von der Melange bis zum Einspänner bemacht. Nein, nur einen Kaffee, so Isabel Meili, hätte sie haben wollen. Die fremdartig klingende Liste konnte sie nicht als verschiedene Arten des aufmunternden Heißgetränks erkennen. Selbe Ausgangssprache und doch gegenseitiges Nicht- oder Miss-Verstehen. Eine ihrer ersten – wahren Begegnungen in Wien machte die Stand-Up-Comedian aus der Schweiz zum Teil ihres humorvollen Programms. Mit ein paar dieser sprachlich verschiedenen Eigenheiten eröffnete die seit Jahren in Wien lebende junge Kabarettistin die jüngste „Open Stage“ im Dschungel Wien. Bei diesem – alle zwei Monate stattfindenden - Format haben junge Talente verschiedenster Sparten die Chance, Ausschnitte aus ihrem Können auf einer echten Bühne vor Publikum zu demonstrieren.

Foto: Rainer Berson Der Bogen der Darbietungen reichte von gleichsam den Abend begleitenden Jungle Band (Ben Pascal, Paul Schuster, Thomas Schwarzendorfer und Leo Ihrybauer) – auch mit verschiedenen Sängerinnen (Annika Lange bzw. Agnes Pauer) über Hip-Hop und Popping (Edina Kuhinja), ein zeitgenössisches Tanz-Solo (Marita Sky), das seinen Ausgangspunkt in einem mitten im Publikum inszenierten Streit nahm, die Performance von „Hallelujah“ der Tanzgruppe Unicorn Art Dance Studio bis zum Vortrag von Gedichten (Adrian Echerer), einen Monolog (Anna Zagler), den Auftritt der Poetry-Slamerin Nadine Lenzinger, einen Gesangs-Act mit Gitarre (Barbara Belolahvy) und nicht zuletzt zwei Clownfrauen (Martina Nowak und Leni Plöchl), die es schafften, sogar zum Thema Tod eine echt lustige Performance zustande zu bringen.

Achja, auch die Moderatorin ist ein junges Talent auf diesem Sektor: Zulla Ahmetović (19).