Miteinander um den Weg nach oben kämpfen

Geschichte - noch dazu bittere Kapitel - in ein Theaterstück verpackt - das wird zur Spezialität des Linzer Theater des Kindes. In dieser Spielsaison laufen drei. In "Karussell" wird anhand von Erinnerungsstücken das finsterste Kapitel der Geschichte des vorigen Jahrhunderts - berührend und verständlich - wach: Krieg und Judenverfolgung. Im "vergessenen Maler" wird der tatsächlich Jahrzehnte in Vergessenheit geratene norwegische Maler Johannessen und dessen Entdeckung durch den Kunstsammler Haakon Mehren erzählt. Begeistert hatten Kinder nach der Premiere dieses Stücks dem KiKu erzählt, dass es sie faszinierte, "weil es eine wahre Geschichte" ist.

Und nun wird seit einigen Tagen "Tschomolungma - Spuren am Mount Everest" in der Linzer Langgasse gespielt.