Mit (Waffen-)Gewalt Ideale lehren?

Und am Ende, indem die Schauspielerinnen und Schauspieler aus ihren Rollen treten. Obermacho-Darsteller Mustafa Kara, der’s satt hat, immer den Klischee-Türken und Schläger zu spielen, Nancy Ama Mensah-Offei: "I wü ned imma eua Problem-Schoko spü’n!". Paul Brusa, der beklagt, beim Vorsprechen bestenfalls in Schublade "Erfolgskanake als Ehrenmörder in der Serie Kobra…." Gesteckt zu werden und sich outet, "dabei bin ich nicht einmal Türke, auch kein Kurde, meine Mutter ist Italienerin…" Sandra Selimović geht’s am Geist immer die Jugo-Hetero-Tussi zu geben. Khaled Sharaf El Din hat’s Leid, als Araber zumeist als Terrorist besetzt zu warden: "Immer muss ich mich in die Luft sprengen”. Oktay Günes hingegen schlüpft aus seiner in eine andere Rolle: "ich hab die türkischen Sätze nur auswendig gelernt, eigentlich bin ich Russe…” Karin Yoko Jochum als Lehrerin Kelich outet sich in ihrem bayrischen Herkunftsdialekt. Sie strahlt während des Stücks aus, was leider in nicht wenigen Schulen real anzutreffen ist: Eine Lehrkraft, die wahrscheinlich wirklich mal idealistisch an diesen Beruf herangegangen sein mag, mittlerweile aber zwischen diesen Ansprüchen und die eigene Praxis viel Distanz gelegt hat, ihre Schüler_innen eigentlich nicht wirklich mag, ihnen Inhalte am liebsten "einbläuen" möchte. Was sie hier dank der Waffe kurzfristig zu vermeinen kann. Und ganz schön dumm aus der Wäsch schaut, als ihr, der Waffe entledigt, die Jugendlichen ihre eigenen Zitate vorhalten wie "ich bin nicht deiner Meinung, setze mich aber dafür ein, dass du sie äußern kannst" oder "Gewalt ist keine Lösung!" Und danach bricht das Stück nochmals, als Hasan, zuvor immer das Weichei schlechthin, die Waffe in die Hand bekommt und ganz und gar dagegen ist, dass nun alles vorbei sei, er wolle nicht, "dass wir jetzt alle da rausgehen und es ändert sich gar nichts…"