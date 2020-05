Mit der Sonne bauen

Dass Energie auch aus Sonnenstrahlen, Wind, Wasser und sogar der Wärme der Erde gewonnen werden kann bzw. viel mehr noch viel stärker könnte, das wussten etliche der Kids im jüngsten Workshops des ArchtikturZentrums Wien. Zur Einstimmung aufs eigene Bauen sahen sie Bilder von einem Musterhaus in der Wienerwaldgemeinde Pressbaum. Keine günstigen Bedingungen, recht viel Schatten rund um, schmales, schräges Grundstück. Dort setzten die Archtekt_innen auf viel Licht von oben, durch Fenster bzw. Lichtschächte in schrägen Dächern. Auf Holz - außen und innen. Und auf helle Wohnlichkeit.

Mit Holzklötzen, in die Fenster an verschiedensten Stellen gesägt waren, Taschenlampenlicht und Folien spielten und experimentierten die Jüngstarchitekt_innen in der Folge - wo ist's wie hell, wollten sie sehen.