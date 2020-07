Was will uns Greg sagen?

Kinney: Ich denke meine Bücher sind frei von jeder Botschaft. Wenn ich etwas bezwecken will, dann dass Kinder wieder mehr Bücher lesen. Lesen soll Spaß machen und unterhalten.

Greg schreibt Tagebuch, viele Kinder offenbaren ihr tägliches Leben in sozialen Netzwerken. Wie finden Sie diese Entwicklung?

Kinney: Darüber bin ich sehr besorgt. Ich finde es nicht gut, wie Kinder ihre Spuren im Internet hinterlassen. Soziale Netzwerke wie Facebook missachten die Privatsphäre.

Wie entsteht ein Buch?

Kinney: Zuerst suche ich nach Witzen und Ideen, dann schreibe ich alles zusammen und erfinde eine Handlung. Zum Schluss zeichne ich die Cartoons, dafür brauche ich fünfzehn bis siebzehn Stunden im Monat. Insgesamt brauche ich von der Idee bis zum fertigen Buch neun Monate.

Was ist das Schönste an Ihrem Beruf als Autor?

Kinney: Das gedruckte Buch in den Händen halten und zu wissen, dass es Kinder auf der ganzen Welt lesen.