Lange Suche nach einer eigenen Figur

Wie bist du zur Clownerie gekommen?

Madoka Nishino: Das erste Mal stand ich im Kindergarten auf der Bühne. Als Zwerg in einer Art Musicalversion von Schneewittchen. Das wollt ich überhaupt nicht. Noch dazu, wo wir in so unmöglichen Kostümen auftreten mussten, in weiten Ballettröcken. Ich wollte schon ein Tanzstar werden, hätt aber gern das Schneewittchen gespielt. Das hätt ich cool gefunden. Aber der Zwerg war lächerlich. Aber nicht lustig wie ein Clown.

In der Schule bin ich dann in Tanz-Clubs gegangen – die gibt’s bei uns als Freifächer wie andere Sportarten Volleyball usw. machen.

Nach der Schule begann ich Schauspiel zu studieren – und internationale (Wirtschafts-)Beziehungen – ich wollte unbedingt ins Ausland.

Freunde haben eine Theatergruppe gegründet, sie haben Stücke geschrieben, ich hab gespielt, ich wollte eine Rolle spielen, die starke Ähnlichkeit mit einer Clownfigur hat. Ich fühlte, die passt zu mir. Irgendwie hab ich mich in dieser am ehesten wieder gefunden.



Ab da warst du dann Clownin?

Nein, es war noch ein schwieriger Weg, ich ging nach Frankreich, in die Nähe von Paris zu Philippe Gaulier (einem weltberühmten Meisterclown, der beim vielleicht noch berühmteren Großmeister Lecoq studiert hatte). Zurück in Japan war ich nicht glücklich mit meinem Leben. Die meisten meiner Schulkolleginnen waren schon verheiratet, hatten Kinder – so ein Leben wollte ich aber nicht. Ich hab eine Clownschule in Tokyo besucht, aber als Clown bist du in Japan nicht wirklich akzeptiert. Mein Selbstvertrauen ist gesunken, so fuhr ich wieder nach Paris. Aber am Ende des Workshops war der Lehrer von meiner Abschluss-Performance sehr enttäuscht. Er langweile sich, meinte er. Ich verstecke mich hinter Charakteren, spiele wie eine Puppe, wirke gar nicht lebendig und müsste erst meine eigene Figur finden, riet er mir.



Wie hast du die gefunden?

Das hat noch lange gedauert, ich war mir aber sicher, dass ich genau das will. Ich war bei Workshops in verschiedenen Ländern, immer auf der Suche. Und vor zwei Jahren war sie plötzlich da, meine Figur. Als Japanerin, die mit Klischees spielt. Und die Idee mit dem Reis. In Frankreich hab ich dann das zum ersten Mal gemacht mit der Landkarte. Und hier eben mit den Umrissen von Österreich.

Ach ja, und das ist auch meine Botschaft an Kinder, weil du ja vom KiKu bist: Du musst den Weg zu dir selbst suchen und darfst nicht aufgeben, dich zu finden. Und: So wie ein guter Clown glücklich sein muss, so musst du einen Beruf finden, der dich glücklich macht.