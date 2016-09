Auf dem Platz der Menschenrechte neben dem Wiener MuseumsQuartier tanzten und sangen Samstag Nachmittag und Abend Menschen zu orientalischen Klängen. Immer wieder war das berühmte „LLLLLLL“, das kurdische „Jodeln“, zu hören. Neben Tänzen in verschiedenen Trachten und kurdischen Gewändern konnten scharf gefüllte Fladenbrote oder köstliche Linsennockerln verkostet werden. Tee in den bekannten kleinen geschwungenen Gläsern durfte natürlich nicht fehlen.

Foto: Heinz Wagner Der Kulturnachmittag stand – ebenso wie das 1. Kurdische Kulturfestival in Österreich kommende Woche in St. Pölten – unter dem Motto: Frieden durch Kultur erleben, Kultur erzwingt Frieden. Die Veranstalter_innen wollen mit diesen Aktionen einerseits die völkerverständigende Wirkung von Kultur und Kulinarik zeigen, aber natürlich auch auf die Unterdrückung ihrer Kultur in der Türkei und anderen Ländern hinweisen. Abgesehen vom Beschuss kurdischer Städte und Stadtviertel in der Türkei, griffen türkische Einheiten jüngst auch Dörfer und Städte in Städte der demokratischen Selbstverwaltung in Nordsyrien an.

Hungerstreick in Diyarbakır

In Diyarbakır in der Tüekei sind derzeit rund vier Dutzend Abgeordnete – vom Parlament bis zu Gemeinderät_innen – in einem Hungerstreik. Sie verlangen nicht zuletzt, dass seit fast zwei Jahren endlich wieder Familienmitglieder den im Gefängnis inhaftierten PKK-Chef Abdullah Öcalan besuchen dürfen.